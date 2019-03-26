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Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры

Киев • УНН

 • 12854 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор МакГрегор объявил о завершении спортивной карьеры в ММА. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры

"Хопци, у меня быстрое объявления. Я решил пойти по смешанным единоборствам с сегодняшнего дня. Желаю всем бывшим коллегам успехов в этом деле. Теперь я присоединяюсь к бывшим партнерам из всего этого, уже будучи в отставке. С меня всем Пена-колада ", - написал он.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.
I wish all my old colleagues well going forward in competition.
I now join my former partners on this venture, already in retirement.
Proper Pina Coladas on me fellas!

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 марта 2019 г.

Справка УНН: 30-летний Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, получив 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегком и легкой) одновременно.

Напомним, Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор МакГрегор потребовал акции Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за участие в спивголовному поединка на одном из турниров организации.

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