Макгрегор знаходиться під слідством у зв'язку із звинуваченнями в сексуальному насильстві

За даними видання, жінка, ім’я якої не розкривається, виступила з подібними звинуваченнями на адресу спортсмена в грудні минулого року. Як пояснили джерела видання, ірландська поліція проводить кримінальне розслідування заяви жінки. Органи правопорядку в січні заарештували Макгрегора, взяли у нього свідчення і звільнили з-під варти.

Як уточнили джерела, звинувачення на адресу 30-річного бійця не доведені. Те, що розслідування триває, не означає, що вина Макгрегора встановлена. Потерпіла інформувала, що інцидент стався в готелі Beacon, розташованому на території бізнес-парку на околиці Дубліна. Макгрегор часто зупиняється в цьому готелі, знімаючи, як правило, пентхаус, в останній раз боєць побував в цьому готелі у грудні.

Відповідно до публікації NYT, ірландські ЗМІ писали про цей випадок з грудня минулого року, проте не згадували імені та призвіща Макгрегора. Закони Ірландії забороняють засобам масової інформації розкривати особистість обвинувачених в згвалтуванні до тих пір, поки суд не визнав їх винними. Порушникам цієї заборони загрожують позовні скарги за наклеп і нерозголошення конфіденційної інформації.

NYT направила адвокату Макгрегора запит про підтвердження цих відомостей, але відповіді поки не отримала. В “Гарда Шихана” (назва поліції Ірландії — ред) газеті не підтвердили, що Макгрегор знаходиться під слідством. Представник поліції сказав, що “неназваний спортсмен” був заарештований 17 січня, а потім був звільнений з-під варти, хоча слідство у справі триває. Копії матеріалів по цій справі направлені в прокуратуру.

Довідка УНН: 30-річний Макгрегор є одним з найпопулярніших бійців UFC, він провів 25 поєдинків в змішаних єдиноборствах, здобувши 21 перемогу (18 достроково) і зазнавши чотирьох поразок. Перший титул чемпіона UFC ірландець завоював в 2015 році, пізніше ставши першим в історії бійцем організації, що володів двома титулами в різних вагових категоріях (напівлегкій і легкій) одночасно.

Як повідомляв УНН, ірландський боєць змішаного стилю (ММА) Конор Макгрегор оголосив про завершення спортивної кар’єри в ММА.