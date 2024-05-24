Макеевка на Луганщине находится под постоянным огнем россиян, людям предлагают эвакуироваться - ОВА

В Макеевке сложная ситуация - людям предлагают эвакуироваться, в июле в "лнр" передадут еще пять шахт тому самому российскому инвестору, жители Юбилейного обвиняют российских правоохранителей в мародерстве оставленных после "хлопка" квартир. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

Макеевка находится под постоянным огнем россиян. Они применяют минометы, ствольную и реактивную артиллерию. Также по селу нанесен удар неуправляемыми авиационными ракетами. Ситуация с безопасностью там сложная. Вчера в очередной раз уговаривали местное население эвакуироваться - пока никто не согласился, - отметил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Детали

Он добавил, что жителям села успели раздать продуктовые наборы и хлеб, которые туда привозят как минимум каждую неделю.

В Новолюбовке и Невском оккупанты повредили два дома и хозяйственные постройки. В очередной раз обстреляли логистическое сообщение между населенными пунктами. Под вражеский огонь также попали Стельмаховка и Куземовка.

Кроме Макеевки авиационным ударам подверглись Андреевка и Сергеевка, атаковал противник вблизи Белогоровки, Стельмаховки, Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Невского.

Следует также отметить, что на Купянском направлении, где произошло наибольшее количество штурмов, захватчики потеряли 100 человек убитыми и ранеными, 69 единиц различного вооружения и военной техники. Кроме того, уничтожены блиндаж и два склада с боеприпасами.

Дополнение

Конкурентных торгов снова не будет - в июле оккупационные власти Луганщины передадут тому же инвестору еще пять угледобывающих предприятий - "Молодогвардейская", "Красный партизан", шахта имени Баракова, "Суходольская-Восточная", "Харьковская", а также ряд вспомогательных производств, - сообщает ОВА.

То есть и на этих объектах должны начаться сокращения персонала, задержка заработной платы, отсутствие выплат при увольнении. Судьба промышленных площадок тоже пока неизвестна.

Также отмечается, что после взрывов в Юбилейном, которые произошли в штабе армии РФ, из домов вблизи эвакуировали местное население. Те, кому удалось вернуться, обнаружили многочисленные факты мародерства жилья. Утверждают, что "зачисткой" занимались российские и местные правоохранители.

Напомним

По данным Вооруженных Сил Украины, за сутки рф потеряла 1240 человек личного состава и различной военной техники.