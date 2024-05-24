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Макіївка на Луганщині перебуває під постійним вогнем росіян, людям пропонують евакуюватися - ОВА

Макіївка на Луганщині перебуває під постійним вогнем росіян, людям пропонують евакуюватися - ОВА

Київ • УНН

 • 18021 перегляди

По Макіївці на Луганщині завдали удару некерованими авіаційними ракетами, людям пропонують виїжджати.

У Макіївці складна ситуація - людям пропонують евакуюватися, у липні в "лнр" передадуть ще п’ять шахт тому самому російському інвестору, жителі Ювілейного звинувачують російських правоохоронців у мародерстві полишених після "бавовни" квартир. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

Макіївка перебуває під постійним вогнем росіян. Вони застосовують міномети, ствольну та реактивну артилерію. Також по селу завдано удару некерованими авіаційними ракетами. Безпекова ситуація там складна. Учора вчергове вмовляли місцеве населення евакуюватися – поки ніхто не погодився,

- зазначив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Деталі

Він додав, що жителям села встигли роздати продуктові набори і хліб, які туди привозять щонайменше щотижня.

У Новолюбівці та Невському окупанти пошкодили два будинки та господарчі споруди. Вкотре обстріляли логістичне сполучення між населеними пунктами. Під ворожий вогонь також потрапили Стельмахівка та Куземівка.

Крім Макіївки авіаційних ударів зазнали Андріївка та Сергіївка.Атакував противник поблизу Білогорівки, Стельмахівки, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Невського.

Слід також зазначити, що на Куп’янському напрямку, де відбулася найбільша кількість штурмів, загарбники втратили 100 осіб вбитими та пораненими, 69 одиниць різного озброєння і військової техніки. Крім того, знищено бліндаж та два склади з боєприпасами.

Доповнення

Конкурентних торгів знову не буде - у липні окупаційна влада Луганщини передасть тому самому інвестору ще п’ять вугледобувних підприємств – "Молодогвардійська", "Червоний партизан", шахта імені Баракова, "Суходольська-Східна", "Харківська", а також низку допоміжних виробництв,

- повідомляє ОВА.

Тобто і на цих об’єктах мають початися скорочення персоналу, затримка заробітної плати, відсутність виплат при звільненні. Доля промислових майданчиків теж поки невідома.

Також зазначається, що після вибухів у Ювілейному, які сталися у штабі армії рф, із будинків поблизу евакуювали місцеве населення. Ті, кому вдалося повернутися, виявили чисельні факти мародерства житла. Стверджують, що "зачисткою" займалися російські і місцеві правоохоронці.

Нагадаємо

За даними Збройних Сил України, за добу рф втратила 1240 осіб особового складу та різної військової техніки.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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