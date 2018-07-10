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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 52484 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 127451 просмотра

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8 марта, 10:25 • 134799 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Македонию во время саммита пригласят стать 30-м членом НАТО

Македонию во время саммита пригласят стать 30-м членом НАТО

Киев  •  УНН

 • 7463 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Во время саммита НАТО, который начнется в Брюсселе в среду, 11 июля, альянс предложит членство Македонии. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте НАТО к саммиту, передает УНН.

"Союзники намерены пригласить Скопье начать переговоры о вступлении. Когда историческое соглашение по вопросу нового названия будет завершено и внедрено НАТО сможет пригласить бывшую югославскую Республику Македонию стать 30-м членом НАТО с новым названием Республика Северная Македония", - говорится в заявлении.

Так, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что главы государств и правительств стран НАТО на саммите в Брюсселе 11-12 июля могут дать старт переговорам по вступлению Македонии в альянс.

Как сообщал УНН, министр Греции Алексис Ципрас накануне заявил, что заключенное между Афинами и Скопье соглашение об изменении названия бывшей югославской Республики Македония (БЮРМ) на Республику Северная Македония - лучший вариант, на который греческое правительство могло рассчитывать за последние 25 лет.

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