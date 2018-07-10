Македонию во время саммита пригласят стать 30-м членом НАТО

"Союзники намерены пригласить Скопье начать переговоры о вступлении. Когда историческое соглашение по вопросу нового названия будет завершено и внедрено НАТО сможет пригласить бывшую югославскую Республику Македонию стать 30-м членом НАТО с новым названием Республика Северная Македония", - говорится в заявлении.

Так, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что главы государств и правительств стран НАТО на саммите в Брюсселе 11-12 июля могут дать старт переговорам по вступлению Македонии в альянс.

Как сообщал УНН, министр Греции Алексис Ципрас накануне заявил, что заключенное между Афинами и Скопье соглашение об изменении названия бывшей югославской Республики Македония (БЮРМ) на Республику Северная Македония - лучший вариант, на который греческое правительство могло рассчитывать за последние 25 лет.