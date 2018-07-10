Македонію під час саміту запросять стати 30-м членом НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Під час саміту НАТО, який розпочнеться в Брюсселі у середу, 11 липня, альянс запропонує членство Македонії. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті НАТО до саміту, передає УНН.
“Союзники мають намір запросити Скоп’є розпочати переговори про вступ. Коли історична угода щодо питання нової назви буде завершена та впроваджена, НАТО зможе запросити колишню Югославську Республіку Македонію стати 30-м членом НАТО за новою назвою: Республіка Північна Македонія”, — йдеться в заяві.
Так, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що глави держав і урядів країн НАТО на саміті в Брюсселі 11-12 липня можуть дати старт переговорам щодо вступу Македонії до альянсу.
Як повідомляв УНН, міністр Греції Алексіс Ціпрас напередодні заявив, що укладена між Афінами і Скоп’є угода про зміну назви Колишньої Югославської Республіки Македонія (КЮРМ) на Республіку Північна Македонія — найкращий варіант, на який грецький уряд міг розраховувати за останні 25 років.