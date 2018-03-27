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Македония высылает одного российского дипломата

Македония высылает одного российского дипломата

Киев  •  УНН

 • 10997 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. МИД Республики Македония заявило, что страна высылает одного российского дипломата в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери, передает УНН.

“МИД сообщает, что в тесных консультациях с нашими союзниками ЕС и НАТО и солидарности с Великобританией, решило выслать одного дипломата РФ в Республике Македония в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года”, — говорится в сообщении.

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В заявлении также отмечается, что использование военной оружия нарушает международное право, сказывается на безопасности всех стран мира.

Напомним, более 20-ти стран мира массово высылают российских дипломатов. О своих намерениях выслать российских дипломатов уже заявили в США, Канаде, Албании, Норвегии, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Чехии, Швеции, Финляндии, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Венгрии, Литве и Латвии.

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