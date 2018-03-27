Македонія висилає одного російського дипломата
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. МЗС Республіки Македонія заявило, що країна висилає одного російського дипломата у зв'язку з отруєнням екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки у британському місті Солсбері, передає УНН.
“МЗС повідомляє, що у тісних консультаціях з нашими союзниками ЄС і НАТО і солідарності з Великою Британією, вирішило вислати одного дипломата РФ у Республіці Македонія згідно зі статтею 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1961 року,” — йдеться в повідомленні.
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У заяві також наголошується, що використання військової зброї порушує міжнародне право, що позначається на безпеці всіх країн світу.
Нагадаємо, понад 20-ть країн світу масово висилають російських дипломатів. Про свої наміри вислати російських дипломатів вже заявили у США, Канаді, Албанії, Норвегії, Німеччині, Франції, Італії, Польщі, Естонії, Чехії, Швеції, Фінляндії, Нідерландах, Данії, Хорватії, Румунії, Угорщині, Литві та Латвії.