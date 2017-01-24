МАК предоставит отчет о катастрофе Boeing 747 в Кыргызстане в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета провели завершающий этап расследования причин катастрофы грузового Boeing 747 на месте происшествия под Бишкеком и в ближайшее время будет предоставлена полная информация об аварии. Об этом сообщил глава комиссии МАК по расследованию причин катастрофы Леонид Каширский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства Кыргызстана.
"Он проинформировал главу правительства о том, что эксперты МАК провели завершающий этап расследования причин катастрофы на месте происшествия и отметил, что в ближайшее время вся полнота информации будет представлена киргизской общественности. Дальнейшие исследования причин трагедии будут продолжены комиссией МАК в Бишкеке", - говорится в сообщении.
При этом в пресс-службе МАК сообщили, что специалисты лаборатории Комитета совместно со специалистами Кыргызской Республики, Турции и США завершили работы по копированию информации бортового речевого самописца (CVR). "Скопирована вся зарегистрированная информация до столкновения самолета с землей. Качество записи хорошее. Специалисты приступили к анализу данных параметрического самописца и транскрипции - "выписки" переговоров экипажа в кабине", - добавили в МАК.
Напомним, 16 января грузовой самолет Boeing 747 потерпел крушение в селе Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области, вблизи международного аэропорта "Манас".
В результате трагедии погибли 39 человек, в том числе 4 члена экипажа.