МАК надасть звіт щодо катастрофи Boeing 747 у Киргизстані найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Експерти Міждержавного авіаційного комітету провели завершальний етап розслідування причин катастрофи вантажного Boeing 747 на місці події під Бішкеком і найближчим часом буде надана повна інформація щодо аварії. Про це повідомив голова комісії МАК з розслідування причин катастрофи Леонід Каширський, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду Киргизстану.
"Він поінформував главу уряду про те, що експерти МАК провели завершальний етап розслідування причин катастрофи на місці події і зазначив, що найближчим часом вся повнота інформації буде представлена киргизької громадськості. Подальші дослідження причин трагедії будуть продовжені комісією МАК в Бішкеку", - йдеться в повідомленні.
При цьому у прес-службі МАК повідомили, що фахівці лабораторії Комітету спільно з фахівцями Киргизької Республіки, Туреччини і США завершили роботи з копіювання інформації бортового мовного самописця (CVR). "Скопійована вся зареєстрована інформація аж до зіткнення літака із землею. Якість запису хороша. Фахівці приступили до аналізу даних параметричного самописця і транскрипції - "виписки" переговорів екіпажу в кабіні", - додали у МАК.
Нагадаємо, 16 січня вантажний літак Boeing 747 зазнав аварії в селі Дачі СУ Сокулукського району Чуйської області, поблизу міжнародного аеропорту "Манас".
У результаті трагедії загинули 39 осіб, в тому числі 4 члени екіпажу.