Магучих завоевала «золото» Бриллиантовой лиги в первом старте летнего сезона
Киев • УНН
Ярослава Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате с результатом 1,97 метра. Юлия Левченко заняла четвертое место с показателем 1,91 метра.
В Рабате (Марокко) состоялся второй этап Бриллиантовой лиги, где украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих одержала уверенную победу, преодолев планку 1,97 м и успешно начав летний сезон. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.
В Рабате, столице Марокко, состоялся II этап серии Бриллиантовой лиги, где блестящую победу одержала Ярослава Магучих. Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка уверенно выиграла соревнования по прыжкам в высоту с результатом 1,97 м, успешно открыв для себя летний сезон
Отмечается, что для Ярославы это был первый старт после триумфального зимнего сезона, который она завершила золотой наградой чемпионата мира в помещении.
Также сообщается, что достойно представила Украину и Юлия Левченко, которая с результатом 1,91 м заняла четвертое место.
Напомним
На прошлой неделе Левченко уже поднималась на высшую ступень пьедестала почета на первом этапе Бриллиантовой лиги в Сямыне.
Свитолина победила Бенчич в четвертом круге Roland Garros-2026 и сыграет с Костюк31.05.26, 16:35 • 2354 просмотра