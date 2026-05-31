Магучих завоевала «золото» Бриллиантовой лиги в первом старте летнего сезона

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Ярослава Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате с результатом 1,97 метра. Юлия Левченко заняла четвертое место с показателем 1,91 метра.

В Рабате (Марокко) состоялся второй этап Бриллиантовой лиги, где украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих одержала уверенную победу, преодолев планку 1,97 м и успешно начав летний сезон. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

В Рабате, столице Марокко, состоялся II этап серии Бриллиантовой лиги, где блестящую победу одержала Ярослава Магучих. Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка уверенно выиграла соревнования по прыжкам в высоту с результатом 1,97 м, успешно открыв для себя летний сезон

Отмечается, что для Ярославы это был первый старт после триумфального зимнего сезона, который она завершила золотой наградой чемпионата мира в помещении.

Также сообщается, что достойно представила Украину и Юлия Левченко, которая с результатом 1,91 м заняла четвертое место.

На прошлой неделе Левченко уже поднималась на высшую ступень пьедестала почета на первом этапе Бриллиантовой лиги в Сямыне.

