Магучих завоевала «золото» Бриллиантовой лиги в первом старте летнего сезона

В Рабате, столице Марокко, состоялся II этап серии Бриллиантовой лиги, где блестящую победу одержала Ярослава Магучих. Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка уверенно выиграла соревнования по прыжкам в высоту с результатом 1,97 м, успешно открыв для себя летний сезон — говорится в сообщении.

Отмечается, что для Ярославы это был первый старт после триумфального зимнего сезона, который она завершила золотой наградой чемпионата мира в помещении.

Также сообщается, что достойно представила Украину и Юлия Левченко, которая с результатом 1,91 м заняла четвертое место.

На прошлой неделе Левченко уже поднималась на высшую ступень пьедестала почета на первом этапе Бриллиантовой лиги в Сямыне.

