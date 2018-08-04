Магические восьмерки: в Украине почти три тысячи пар планируют вступить в брак 18 августа

"На 08.08.2018 г. подано 1565 заявлений, на 18.08.2018 г.. Подано 2790 заявлений, на 28.08.2018 г. - 1201 заявление о государственной регистрации брака", - сообщили в Минюсте.

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Напомним, пары, которые женились с помощью услуги "Брак за сутки", разводятся реже, чем те, которые женились привычным способом и перед браком имели месяц на размышления. Заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова сообщала, что из 38 444 пар, которые поженились за сутки, развелись только 615.