Магические восьмерки: в Украине почти три тысячи пар планируют вступить в брак 18 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Украине 2790 пар подали заявления на регистрацию брака 18 августа. Еще 1565 пар подали заявление на 8 августа, и 1201 пара выбрала 28 августа. Об этом Министерство юстиции Украины сообщило в ответ на запрос УНН.
"На 08.08.2018 г. подано 1565 заявлений, на 18.08.2018 г.. Подано 2790 заявлений, на 28.08.2018 г. - 1201 заявление о государственной регистрации брака", - сообщили в Минюсте.
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Напомним, пары, которые женились с помощью услуги "Брак за сутки", разводятся реже, чем те, которые женились привычным способом и перед браком имели месяц на размышления. Заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова сообщала, что из 38 444 пар, которые поженились за сутки, развелись только 615.