Магічні вісімки: в Україні майже три тисячі пар планують взяти шлюб 18 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. В Україні 2790 пар подали заяви на реєстрацію шлюбу 18 серпня. Ще 1565 пар подали заяву на 8 серпня, та 1201 пара обрала 28 серпня. Про це Міністерство юстиції України повідомило у відповідь на запит УНН.
"На 08.08.2018 р. подано 1 565 заяв, на 18.08.2018 р. подано 2 790 заяв, на 28.08.2018 р. — 1 201 заява про державну реєстрацію шлюбу", - повідомили у Мін'юсті.
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Нагадаємо, пари, які одружилися з допомогою послуги "Шлюб за добу", розлучаються рідше ніж ті, які одружувалися звичним способом і перед шлюбом мали місяць на роздуми. Заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова повідомляла, що з 38 444 пар, які одружились за добу, розлучилось лише 615.