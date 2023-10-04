Магазины H&M в Украине заработают уже в ноябре - Свириденко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Компания H&M Group откроет свои магазины в Украине в конце ноября. Об этом сообщила первый вицепрем-министр – министр экономики Юлия Свириденко в соцсети Х, пишет УНН.
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«Шведские компании возвращаются в Украину. H&M прибудет в конце ноября. Надеемся, что больше шведских компаний последуют этому примеру», - написала она.
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Юлия Свириденко также через сеть Х обратилась к компании IKEA, предложив последовать примеру H&M.
Напомним
В августе H&M Group сообщила, что планирует постепенно возобновить работу в Украине. Согласно сообщению, они ведут переговоры с партнерами и органами власти и готовятся вновь открыть большинство своих магазинов, которые компания закрыла в феврале 2022 года.
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