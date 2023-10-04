Магазини H&M в Україні запрацюють вже у листопаді - Свириденко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Компанія H&M Group відкриє свої магазини в Україні наприкінці листопада. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко у соцмережі Х, пише УНН.
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«Шведські компанії повертаються в Україну. H&M прибуде наприкінці листопада. Сподіваємось, що більше шведських компаній наслідуватимуть цей приклад», - написала вона.
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Юлія Свириденко також через мережу Х звернулася до компанії IKEA, запропонувавши наслідувати приклад H&M.
Нагадаємо
У серпні H&M Group повідомила, що планує поступово відновити роботу в Україні. Згідно з повідомленням, вони ведуть перемовини з партнерами та органами влади та готуються знову відкрити більшість своїх магазинів, які компанія закрила у лютому 2022 року.
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