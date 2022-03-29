МАГАТЭ: обстрелы не повредили ядерный материал на "Источнике нейтронов" в Харькове

Детали

По информации главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, Украина сообщила МАГАТЭ, что ядерный исследовательский объект в Харькове потерпел дополнительных повреждений после повторного обстрела оккупантов, который случился несколько дней назад. Но небольшое количество его ядерного материала осталось невредимым.

"Объект, который ранее пострадал от обстрелов, использовался для исследований и разработок и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Его ядерный материал - подкритическое, то есть ядерной цепной реакции быть не может, а запас радиоактивных веществ - низкий", - заявили в МАГАТЭ.

Напомним

Алексей Данилов просит МАГАТЭ направить представителей на восторженные АЭС.