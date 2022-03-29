МАГАТЕ: обстріли не пошкодили ядерний матеріал на "Джерелі нейтронів" у Харкові

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За інформацією голови Міжнародного агенства з атомної енергії Рафаеля Гроссі, Україна повідомила МАГАТЕ, що ядерний дослідницький об'єкт у Харкові зазнав додаткових пошкоджень після повторного обстрілу окупантів, який трапився кілька днів тому. Але невелика кількість його ядерного матеріалу залишилася неушкодженою.

"Об'єкт, який раніше постраждав від обстрілів, використовувався для досліджень і розробок і виробництва радіоізотопів для медичних і промислових цілей. Його ядерний матеріал – підкритичний, тобто ядерної ланцюгової реакції бути не може, а запас радіоактивних речовин – низький", – заявили у МАГАТЕ.

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Олексій Данілов просить МАГАТЕ направити представників на захоплені АЕС.