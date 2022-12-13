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МАГАТЭ направит постоянные миссии на все украинские АЭС - Шмыгаль

МАГАТЭ направит постоянные миссии на все украинские АЭС - Шмыгаль

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит постоянные технические миссии на все украинские АЭС. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, пишет УНН.

Цитата

"МАГАТЭ направит постоянные технические миссии на все АЭС Украины. Мы договорились об этом на встрече с Рафаэлем Гросси", - написал Шмыгаль в Twitter.

Детали

Стороны, по словам Премьера, также обсудили демилитаризацию Запорожской АЭС. "Необходимо остановить противоправные действия россии на украинской электростанции", - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется, что зона ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС будет согласована и создана в ближайшее время.

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