МАГАТЭ направит постоянные миссии на все украинские АЭС - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит постоянные технические миссии на все украинские АЭС. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, пишет УНН.
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"МАГАТЭ направит постоянные технические миссии на все АЭС Украины. Мы договорились об этом на встрече с Рафаэлем Гросси", - написал Шмыгаль в Twitter.
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Стороны, по словам Премьера, также обсудили демилитаризацию Запорожской АЭС. "Необходимо остановить противоправные действия россии на украинской электростанции", - отметил Шмыгаль.
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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется, что зона ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС будет согласована и создана в ближайшее время.