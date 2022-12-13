МАГАТЕ направить постійні місії на всі українські АЕС - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направить постійні технічні місії на всі українські АЕС. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками переговорів з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, пише УНН.
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"МАГАТЕ направить постійні технічні місії на всі АЕС України. Ми домовилися про це на зустрічі з Рафаелем Гроссі", - написав Шмигаль у Twitter.
Деталі
Сторони, зі слів Прем'єра, також обговорили демілітаризацію Запорізької АЕС. "Необхідно зупинити протиправні дії росії на українській електростанції", - зауважив Шмигаль.
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Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сподівається, що зону ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС буде погоджено та створено найближчим часом.