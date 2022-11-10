МАГАТЭ: Иран увеличивает запасы высокообогащенного урана

Детали

В своем ежеквартальном отчете Международное агентство по атомной энергии сообщило, что, по его оценке, по состоянию на 22 октября Иран имеет примерно 62,3 кг урана, обогащенного до 60% чистоты. Это на 6,7 кг больше, чем в последнем отчете МАГАТЭ в сентябре.

Это обогащение до 60% чистоты – еще один шаг до уровня оружейного качества 90%. В последние месяцы эксперты по нераспространению предупреждали, что в настоящее время у Ирана достаточно 60% урана для переработки в топливо как минимум одной ядерной бомбы.

В отчете МАГАТЭ, с которым ознакомилось Associated Press, также подсчитано, что на 22 октября иранские запасы всего обогащенного урана составляли 3673,7 кг, что на 267,2 кг меньше, чем в последнем квартальном отчете в сентябре.

МАГАТЭ заявило, что не может проверить точный размер иранских запасов обогащенного урана из-за ограничений, которые Тегеран ввел в отношении инспекторов ООН в прошлом году, а также из-за выведения из действия в июне оборудования агентства для мониторинга и наблюдения с объектов в Иране.

Дополнение

Оценка МАГАТЭ была сделана на фоне усилий по возобновлению ядерного соглашения Ирана с мировыми государствами, заключенному в 2015 году, ослабившему санкции в отношении Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы, зашли в тупик.

Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения, официально известного как Совместный всеобъемлющий план действий или СВПД, в 2018 году при тогдашнем президенте Дональде Трампе. Он снова ввел санкции против Ирана, что побудило Тегеран начать отказываться от соглашения.

Спецслужбы США, западных стран и МАГАТЭ заявили, что Иран осуществлял организованную программу создания ядерного оружия до 2003 года. Иран долгое время отрицал, что когда-то стремился получить ядерное оружие, настаивая на том, что его ядерная программа носит мирный характер.