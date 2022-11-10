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МАГАТЕ: Іран збільшує запаси високозбагаченого урану

МАГАТЕ: Іран збільшує запаси високозбагаченого урану

Київ • УНН

 • 286220 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Управління ООН з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило у четвер, що Іран ще більше збільшив свої запаси високозбагаченого урану, передає УНН з посиланням на АР.

Деталі

У своєму щоквартальному звіті Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що, за його оцінкою, станом на 22 жовтня Іран має приблизно 62,3 кг урану, збагаченого до 60% чистоти. Це на 6,7 кг більше, ніж у останньому звіті МАГАТЕ у вересні.

Це збагачення до 60% чистоти – ще один крок до рівня збройової якості 90%. В останні місяці експерти з нерозповсюдження попереджали, що в даний час в Ірану достатньо 60% урану для переробки в паливо як мінімум для однієї ядерної бомби.

У звіті МАГАТЕ, з яким ознайомилося Associated Press, також підраховано, що станом на 22 жовтня іранські запаси всього збагаченого урану становили 3673,7 кг, що на 267,2 кг менше ніж у останньому квартальному звіті у вересні.

МАГАТЕ заявило, що не може перевірити точний розмір іранських запасів збагаченого урану через обмеження, які Тегеран ввів щодо інспекторів ООН минулого року, а також через виведення з дії в червні обладнання агентства для моніторингу та спостереження з об'єктів в Ірані.

Доповнення

Оцінку МАГАТЕ було зроблено на тлі зусиль щодо відновлення ядерної угоди Ірану зі світовими державами, укладеної у 2015 році, яка послабила санкції щодо Ірану в обмін на обмеження його ядерної програми, зайшли в глухий кут.

Сполучені Штати в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди, офіційно відомої як Спільний всеосяжний план дій або СВПД, у 2018 році за тодішнього президента Дональда Трампа. Він знову ввів санкції проти Ірану, що спонукало Тегеран почати відмовлятися від умов угоди.

Спецслужби США, західних країн та МАГАТЕ заявили, що Іран здійснював організовану програму створення ядерної зброї до 2003 року. Іран довгий час заперечував, що колись прагнув отримати ядерну зброю, наполягаючи на тому, що його ядерна програма має мирний характер.

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