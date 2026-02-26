Мафию обвиняют в использовании больницы Неаполя для мошенничества и незаконной перевозки трупов

В среду итальянская полиция арестовала четырех человек по подозрению в сговоре Каморры с целью проникновения в больницу Неаполя, инсценировки аварий ради страховых выплат и вывоза трупов на носилках с кислородными масками, чтобы получить прибыль от частных перевозок скорой помощью, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Расследование, проведенное на основе показаний государственного свидетеля, выявило сеть прибыльной преступной деятельности, которую якобы осуществляли члены клана Контини из Каморры, неаполитанской мафии, в больнице Сан-Джованни-Боско. Прокуроры заявили, что "операции стали возможными благодаря способности организации к запугиванию, силе, которая подчиняла своей воле как государственных служащих, так и частных граждан".

По словам следователей, клан фактически взял под контроль кафе-бар и кафетерий больницы, а также торговые автоматы с закусками и напитками, разбросанные по всему зданию.

Прокуроры утверждают, что Каморра "эксплуатировала ассоциацию, действовавшую в секторе услуг скорой помощи, опираясь на соучастие медицинского и парамедицинского персонала, частных охранников и сотрудников других фирм, работающих в больнице".

С помощью послушных врачей и специалистов, следователи считают, что подозреваемые также организовали серию страховых мошенничеств от имени клана Контини. Они якобы включали инсценировку дорожно-транспортных происшествий, вербовку оплачиваемых фальшивых свидетелей и составление сфабрикованных экспертных заключений для обеспечения выплат компенсаций.

Прокуроры утверждают, что сотрудничество было обеспечено путем запугивания и насилия. Взамен клан и его семьи получали незаконные услуги, такие как выдача фальшивых медицинских справок, в частности тех, что использовались для незаконного освобождения из тюрьмы, и незаконная перевозка трупов каретой скорой помощи, а не через уполномоченные похоронные службы.

Врача отделения неотложной помощи обвиняют в фальсификации выписных документов пациентки, которая уже умерла, якобы для того, чтобы позволить перевезти ее тело домой частной каретой скорой помощи, связанной с кланом.

Прокуроры утверждают, что система управления скорой помощью работала по мрачной логике: умерших пациентов незаконно вывозили из больницы в обход морга. Чтобы избежать проверок, тело клали на носилки с кислородной маской, создавая видимость того, что пациент еще жив во время путешествия домой.

"С семей взимали от 700 до 1200 евро за услугу", – заявили прокуроры.

Под следствием также находится психиатр, работающий в местном органе здравоохранения. Она якобы выдавала фальшивые медицинские справки от имени лиц, связанных с кланами Каморры, что позволяло им получать судебные выплаты и, по крайней мере в одном случае, освобождаться из тюрьмы на основе сфабрикованных психиатрических оценок.

Среди тех, кому были вручены судебные приказы, есть адвокат, обвиняемый во внешнем участии в мафиозном объединении. Прокуроры утверждают, что он действовал как посредник информации в тюрьмы и из них, в частности относительно ежемесячных выплат – известных как мезате – предназначенных для семей заключенных членов.