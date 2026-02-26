Мафию обвиняют в использовании больницы Неаполя для мошенничества и незаконной перевозки трупов

$43.240.02
Эксклюзив
16:20 • 3042 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
15:08 • 6264 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
14:09 • 9504 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 17963 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 14176 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 69085 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 39419 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 49474 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 62903 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 53762 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Популярные новости
Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"26 февраля, 07:34 • 35458 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 35046 просмотра
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф26 февраля, 09:59 • 35009 просмотра
Украина обратилась к международному сообществу с призывом по Крыму26 февраля, 10:53 • 5056 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 14455 просмотра
публикации
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
13:53 • 17962 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 14628 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
11:34 • 69084 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 65858 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 70784 просмотра
УНН Lite
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 35185 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 48269 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 50951 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 56116 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 55923 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т
НАСАМС

Мафию обвиняют в использовании больницы Неаполя для мошенничества и незаконной перевозки трупов

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Полиция Италии арестовала четырех человек по подозрению в сговоре Каморры с целью проникновения в больницу Неаполя, инсценировки аварий ради страховых выплат и незаконного вывоза трупов. Расследование выявило сеть преступной деятельности клана Контини в больнице Сан-Джованни-Боско.

Мафию обвиняют в использовании больницы Неаполя для мошенничества и незаконной перевозки трупов

В среду итальянская полиция арестовала четырех человек по подозрению в сговоре Каморры с целью проникновения в больницу Неаполя, инсценировки аварий ради страховых выплат и вывоза трупов на носилках с кислородными масками, чтобы получить прибыль от частных перевозок скорой помощью, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Расследование, проведенное на основе показаний государственного свидетеля, выявило сеть прибыльной преступной деятельности, которую якобы осуществляли члены клана Контини из Каморры, неаполитанской мафии, в больнице Сан-Джованни-Боско. Прокуроры заявили, что "операции стали возможными благодаря способности организации к запугиванию, силе, которая подчиняла своей воле как государственных служащих, так и частных граждан".

По словам следователей, клан фактически взял под контроль кафе-бар и кафетерий больницы, а также торговые автоматы с закусками и напитками, разбросанные по всему зданию.

Прокуроры утверждают, что Каморра "эксплуатировала ассоциацию, действовавшую в секторе услуг скорой помощи, опираясь на соучастие медицинского и парамедицинского персонала, частных охранников и сотрудников других фирм, работающих в больнице".

На Сицилии владелец кинотеатра отказывается показывать фильм о боссе мафии28.09.24, 19:02 • 26334 просмотра

С помощью послушных врачей и специалистов, следователи считают, что подозреваемые также организовали серию страховых мошенничеств от имени клана Контини. Они якобы включали инсценировку дорожно-транспортных происшествий, вербовку оплачиваемых фальшивых свидетелей и составление сфабрикованных экспертных заключений для обеспечения выплат компенсаций.

Прокуроры утверждают, что сотрудничество было обеспечено путем запугивания и насилия. Взамен клан и его семьи получали незаконные услуги, такие как выдача фальшивых медицинских справок, в частности тех, что использовались для незаконного освобождения из тюрьмы, и незаконная перевозка трупов каретой скорой помощи, а не через уполномоченные похоронные службы.

Врача отделения неотложной помощи обвиняют в фальсификации выписных документов пациентки, которая уже умерла, якобы для того, чтобы позволить перевезти ее тело домой частной каретой скорой помощи, связанной с кланом.

Прокуроры утверждают, что система управления скорой помощью работала по мрачной логике: умерших пациентов незаконно вывозили из больницы в обход морга. Чтобы избежать проверок, тело клали на носилки с кислородной маской, создавая видимость того, что пациент еще жив во время путешествия домой.

"С семей взимали от 700 до 1200 евро за услугу", – заявили прокуроры.

На юге Италии взорвали здание площадью 6 тысяч квадратных метров.18.12.23, 02:30 • 28949 просмотров

Под следствием также находится психиатр, работающий в местном органе здравоохранения. Она якобы выдавала фальшивые медицинские справки от имени лиц, связанных с кланами Каморры, что позволяло им получать судебные выплаты и, по крайней мере в одном случае, освобождаться из тюрьмы на основе сфабрикованных психиатрических оценок.

Среди тех, кому были вручены судебные приказы, есть адвокат, обвиняемый во внешнем участии в мафиозном объединении. Прокуроры утверждают, что он действовал как посредник информации в тюрьмы и из них, в частности относительно ежемесячных выплат – известных как мезате – предназначенных для семей заключенных членов.

Антонина Туманова

