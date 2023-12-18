На юге Италии взорвали здание площадью 6 тысяч квадратных метров.

В воскресенье в южной итальянской области Калабрия взрывом взорвали шестиэтажный дом, конфискованный у мафиозной группировки в 2007 году. Об этом сообщили на сайте администрации Калабрии, передает УНН.

Детали

Отмечается, что тогда в шестиэтажном доме располагалась мебельная фабрика. В 2012 году дом перешел в распоряжение госказны и не использовался. госказны и не использовался, его сооружение признали незаконным.

Власти Калабрии в прошлом году решили открыть на этом месте зону для кемпинга, а портящее вид здание снести. Для управляемого взрыва взрыва использовали 400 килограммов тротила.

Наблюдать за сносом здания прибыл глава региона Роберто Оккьюто. Местные власти назвали снос здания символом борьбы государства с организованной преступностью и незаконным строительством.

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