Саудовская Аравия вместе с рядом стран ОПЕК сопротивляется на пути к амбициозным резолюциям на COP28

На климатической конференции продолжаются дискуссия, которую ранее вызвало письмо нефтяного картеля ОПЕК к странам-членам этой организации, в котором содержался призыв к блокированию амбициозных резолюций о поэтапном отказе от ископаемого топлива - угля, нефти и газа. Это вызвало негативную реакцию европейских министров, передает УНН со ссылкой на Financial Times и Finance Yahoo.

Детали

Нефтяной картель ОПЕК, согласно информации издания Financial Times указывает, что текущие переговоры на COP28, направлены на "неоправданное и непропорциональное давление на ископаемое топливо", - это вызвало негативную реакцию европейских министров.

По словам нескольких участников переговоров, Саудовская Аравия препятствует главным переговорам ООН по климату и оказывает давление на их президентство, Объединенные Арабские Эмираты, пытаются сместить фокус от нефте- и газодобывающих стран, а Султан аль-Джабер, который является президентом COP28 и руководителем Национальной нефтяной компании Абу-Даби, как указывается, находится под "сильным давлением" со стороны Саудовской Аравии.

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Что говорят европейские министры

Тереза Рибера, вице-премьер-министр Испании и сопредседатель переговорной группы ЕС COP28, сказала, что "отвратительно, что страны ОПЕК пытаются поставить планку там, где она должна быть".

Министр энергетики Франции Агнес Панье-Рунаше заявила, что она "потрясена" и "разгневана" толчком ОПЕК.

Я рассчитываю на то, что президент [COP28] не будет поражен этими заявлениями и достигнет соглашения, которое подтверждает четкую цель постепенного отказа от использования ископаемого топлива - сказала Паньер-Руначер.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Саудовскую Аравию, и также указав Китай, - не стоять на пути амбициозных резолюций на климатической конференции.

В интервью радио Deutschlandfunk, Бербок заявила, что "что мы еще не там, где мы должны быть в конце этой климатической конференции", а также указала на ответственность за "малые островные государства, где людей уже эвакуируют, поскольку побережья отрываются".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на Конференции ООН по вопросам климата (COP28) делегаты договорились о создании фонда для помощи развивающимся странам. Генеральный секретарь ООН Гутерриш призывает лидеров поддержать фонд, направленный на обеспечение климатической справедливости для уязвимых слоев населения

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