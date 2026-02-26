Мафію звинувачують у використанні лікарні Неаполя для шахрайства та незаконного перевезення трупів

У середу італійська поліція заарештувала чотирьох осіб за ймовірною змовою Каморри з метою проникнення до лікарні Неаполя, інсценування аварій заради страхових виплат та вивезення трупів на ношах з кисневими масками, щоб отримати прибуток від приватних перевезень швидкою допомогою, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Розслідування, проведене на основі свідчень державного свідка, виявило мережу прибуткової злочинної діяльності, яку нібито здійснювали члени клану Контіні з Каморри, неаполітанської мафії, в лікарні Сан-Джованні-Боско. Прокурори заявили, що "операції стали можливими завдяки здатності організації до залякування, силі, яка підкоряла своїй волі як державних службовців, так і приватних громадян".

За словами слідчих, клан фактично взяв під контроль кафе-бар та кафетерій лікарні, а також торговельні автомати з закусками та напоями, розкидані по всій будівлі.

Прокурори стверджують, що Каморра "експлуатувала асоціацію, що діяла в секторі послуг швидкої допомоги, спираючись на співучасть медичного та парамедичного персоналу, приватних охоронців та співробітників інших фірм, що працюють у лікарні".

За допомогою слухняних лікарів та фахівців, слідчі вважають, що підозрювані також організували серію страхових шахрайств від імені клану Контіні. Вони нібито включали інсценування дорожньо-транспортних пригод, вербування оплачуваних фальшивих свідків та складання сфабрикованих експертних висновків для забезпечення виплат компенсацій.

Прокурори стверджують, що співпраця була забезпечена шляхом залякування та насильства. Натомість клан та його родини отримували незаконні послуги, такі як видача фальшивих медичних довідок, зокрема тих, що використовувалися для незаконного звільнення з в'язниці, та незаконне перевезення трупів каретою швидкої допомоги, а не через уповноважені похоронні служби.

Лікаря відділення невідкладної допомоги звинувачують у фальсифікації виписних документів пацієнтки, яка вже померла, нібито для того, щоб дозволити перевезти її тіло додому приватною каретою швидкої допомоги, пов'язаною з кланом.

Прокурори стверджують, що система управління швидкою допомогою працювала за похмурою логікою: померлих пацієнтів незаконно вивозили з лікарні в обхід моргу. Щоб уникнути перевірок, тіло клали на ноші з кисневою маскою, створюючи видимість того, що пацієнт ще живий під час подорожі додому.

"З сімей стягували від 700 до 1200 євро за послугу", – заявили прокурори.

Під слідством також перебуває психіатр, який працює в місцевому органі охорони здоров’я. Вона нібито видавала фальшиві медичні довідки від імені осіб, пов’язаних з кланами Каморри, що дозволяло їм отримувати судові виплати та, принаймні в одному випадку, звільнятися з в’язниці на основі сфабрикованих психіатричних оцінок.

Серед тих, кому було вручено судові накази, є адвокат, звинувачений у зовнішній участі в мафіозному об’єднанні. Прокурори стверджують, що він діяв як посередник інформації до та з в’язниць, зокрема щодо щомісячних виплат – відомих як мезате – призначених для сімей ув’язнених членів.