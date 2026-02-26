Мафію звинувачують у використанні лікарні Неаполя для шахрайства та незаконного перевезення трупів

$43.240.02
50.960.00
ukenru
Ексклюзив
16:20 • 2568 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
15:08 • 5556 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
14:09 • 8890 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 17426 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 13963 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 68288 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 39151 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 49390 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 62826 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 53697 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.7м/с
75%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"26 лютого, 07:34 • 35296 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 34823 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф26 лютого, 09:59 • 34851 перегляди
Україна звернулася до міжнародної спільноти із закликом щодо Криму26 лютого, 10:53 • 4984 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 14187 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
13:53 • 17426 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 14187 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
11:34 • 68288 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 65610 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 70528 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Андрій Веревський
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Женева
Село
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 34824 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 48141 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 50836 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 55984 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 55801 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
IRIS-T
NASAMS

Мафію звинувачують у використанні лікарні Неаполя для шахрайства та незаконного перевезення трупів

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Поліція Італії заарештувала чотирьох осіб за підозрою у змові Каморри з метою проникнення до лікарні Неаполя, інсценування аварій заради страхових виплат та незаконного вивезення трупів. Розслідування виявило мережу злочинної діяльності клану Контіні в лікарні Сан-Джованні-Боско.

Мафію звинувачують у використанні лікарні Неаполя для шахрайства та незаконного перевезення трупів

У середу італійська поліція заарештувала чотирьох осіб за ймовірною змовою Каморри з метою проникнення до лікарні Неаполя, інсценування аварій заради страхових виплат та вивезення трупів на ношах з кисневими масками, щоб отримати прибуток від приватних перевезень швидкою допомогою, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Розслідування, проведене на основі свідчень державного свідка, виявило мережу прибуткової злочинної діяльності, яку нібито здійснювали члени клану Контіні з Каморри, неаполітанської мафії, в лікарні Сан-Джованні-Боско. Прокурори заявили, що "операції стали можливими завдяки здатності організації до залякування, силі, яка підкоряла своїй волі як державних службовців, так і приватних громадян".

За словами слідчих, клан фактично взяв під контроль кафе-бар та кафетерій лікарні, а також торговельні автомати з закусками та напоями, розкидані по всій будівлі.

Прокурори стверджують, що Каморра "експлуатувала асоціацію, що діяла в секторі послуг швидкої допомоги, спираючись на співучасть медичного та парамедичного персоналу, приватних охоронців та співробітників інших фірм, що працюють у лікарні".

На Сицилії власник кінотеатру відмовляється показувати фільм про боса мафії28.09.24, 19:02 • 26334 перегляди

За допомогою слухняних лікарів та фахівців, слідчі вважають, що підозрювані також організували серію страхових шахрайств від імені клану Контіні. Вони нібито включали інсценування дорожньо-транспортних пригод, вербування оплачуваних фальшивих свідків та складання сфабрикованих експертних висновків для забезпечення виплат компенсацій.

Прокурори стверджують, що співпраця була забезпечена шляхом залякування та насильства. Натомість клан та його родини отримували незаконні послуги, такі як видача фальшивих медичних довідок, зокрема тих, що використовувалися для незаконного звільнення з в'язниці, та незаконне перевезення трупів каретою швидкої допомоги, а не через уповноважені похоронні служби.

Лікаря відділення невідкладної допомоги звинувачують у фальсифікації виписних документів пацієнтки, яка вже померла, нібито для того, щоб дозволити перевезти її тіло додому приватною каретою швидкої допомоги, пов'язаною з кланом.

Прокурори стверджують, що система управління швидкою допомогою працювала за похмурою логікою: померлих пацієнтів незаконно вивозили з лікарні в обхід моргу. Щоб уникнути перевірок, тіло клали на ноші з кисневою маскою, створюючи видимість того, що пацієнт ще живий під час подорожі додому.

"З сімей стягували від 700 до 1200 євро за послугу", – заявили прокурори.

Італія знесла пов'язану з мафією будівлю в Калабрії як символ боротьби зі злочинністю18.12.23, 02:30 • 28949 переглядiв

Під слідством також перебуває психіатр, який працює в місцевому органі охорони здоров’я. Вона нібито видавала фальшиві медичні довідки від імені осіб, пов’язаних з кланами Каморри, що дозволяло їм отримувати судові виплати та, принаймні в одному випадку, звільнятися з в’язниці на основі сфабрикованих психіатричних оцінок.

Серед тих, кому було вручено судові накази, є адвокат, звинувачений у зовнішній участі в мафіозному об’єднанні. Прокурори стверджують, що він діяв як посередник інформації до та з в’язниць, зокрема щодо щомісячних виплат – відомих як мезате – призначених для сімей ув’язнених членів.

Антоніна Туманова

КриміналСвіт
Дорожньо-транспортна пригода
Неаполь
The Guardian
Італія