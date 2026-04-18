$43.6451.42
ukenru
Эксклюзив
16:38 • 1088 просмотра
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
Эксклюзив
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.5м/с
61%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Руслан Кравченко
Вадим Гутцайт
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Село
Реклама
УНН Lite
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 19956 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 16335 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 24418 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 49198 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 54800 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Хранитель
ЗРК Бук

Мадьяр требует перевыборов в округе, где "Фидес" мог победить благодаря его тезке

Киев • УНН

 • 2012 просмотра

Лидер партии Тиса заявил о фальсификации выборов из-за независимого кандидата с таким же именем. За двойника отдали 900 голосов в пользу Фидес.

Мадьяр требует перевыборов в округе, где "Фидес" мог победить благодаря его тезке

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр требует перевыборов в одномандатном округе, где, по его убеждению, политсила проиграла исключительно из-за подставного кандидата по имени Петер Мадьяр. Об этом сообщает 444, пишет УНН.

Детали

Мадьяр призвал к перевыборам во 2-м округе в медье Ваш под границей с Австрией, где победил кандидат партии Орбана "Фидес", опередив кандидатку "Тисы" на 258 голосов.

По его убеждению, кандидатка "Тисы" Виктория Стромпова не одержала победу исключительно из-за того, что в списках был формально независимый кандидат по имени Петер Мадьяр, связанный с "Фидес".

За "фальшивого Мадьяра" отдали более 900 голосов, политик убежден, что в большинстве случаев это обманутые его именем сторонники "Тисы".

Мадьяр-лидер "Тисы" назвал это "российскими методами в самой циничной форме" и требует провести объявить повторное голосование в округе.

О подставном Мадьяре отмечают, что он практически не был публичным, проживает не в городе Шарвар (центре округа), работает в Австрии. До того, как он "зачистил" свои соцсети, его можно было увидеть на совместных фото с ведущими членами партии "Фидес", в том числе Орбаном. Также его 15 марта заметили на провластной демонстрации, хотя в то время он уже был "независимым кандидатом

- сообщает издание.

Венгерские партии определили дату избрания Петера Мадьяра премьер-министром17.04.26, 18:24 • 8788 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Австрия
Венгрия