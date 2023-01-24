"Мадьяр": мне предложили дискредитировать систему, в которой я сейчас нахожусь, на примере яиц

Детали

Неделю назад, по словам “Мадьяра”, к нему в общем чате в его Телеграм-канале, обратился читатель, который якобы имел интересную информацию и просил обратиться в личные сообщения. Военный, который поддерживает коммуникацию со своими подписчиками, обратился. Между “Мадьяром” и тем лицом завязался разговор, из которого военный в конце концов сделал вывод, что его пытаются использовать для провокации.

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“Мне „навалили“, извините за сленг, настолько непристойное предложение, я был настолько поражен, что меня расценили с этого ракурса, что я на сутки отключил все комментирование (в ТГ-канале — ред.)... А предложение было неделю назад, следующее: „Вы же военный, вы справедливый, вы рубите... Вам люди доверяют, вот обратите внимание на коррупцию в ВСУ....“, — и начали меня „наматывать“... Знаете на что меня „намотали“ через четыре сообщения? Яйца, куриные. Я тогда послал далеко” , - рассказал “Мадьяр”.

Он отметил, что объяснил, тому кто к нему обратился с таким предложением, что не имеет компетенции, и не знает, “сколько стоят яйца в магазине”, поскольку он их 11 месяцев не покупал, находясь на фронте. Кульминацией этого разговора, по словам “Мадьяра”, стала фраза собеседника — “мы же вам предлагаем, а вы даже цену не спросили”.

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“То есть мне было предложено дискредитировать систему, в которой я сейчас нахожусь, на примере яиц”, — объяснил военный.

Бровди рассказал, что был уверен, что история завершилась на том, что он заблокировал того абонента, отказавшись от предложения.

"Я бы и не вспомнил эту ситуацию... Смотрите, мы два дня обсуждаем яйца по 17 гривен. И как мне это трактовать. Я едва не стал невольным участником схемы, которую заранее готовили, как спецоперацию”, — добавил военный.

“Мадьяр” отметил, что в самой ситуации с контрактами и расчетами — должны разобраться правоохранители. Но сама ситуация, учитывая обращение к нему еще за несколько дней до появления публикации в СМИ, с высокой вероятностью говорит, что все это провокация. Он также добавил, что сейчас попытки “стрелять не перебирая средства” по политическому руководству государства, не будет способствовать объединению общества, а нанесут лишь дополнительные потрясения.

Напомним

23 января состоялось заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где присутствовало руководство Минобороны.

Поводом для вызова руководства Минобороны на заседание комитета ВР стали сообщения СМИ о якобы закупке продовольствия для военных по ценам, которые значительно выше, чем в торговых заведениях.

По итогам глава комитета Александр Завитневич заявил, что ушедший в СМИ месседж о закупке Минобороны, в частности, яиц, не соответствует цифрам контракта, который был рассмотрен в ВР.