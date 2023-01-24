"Мадяр": мені запропонували дискредитувати систему, в якій я зараз знаходжуся, на прикладі яєць

Деталі

Тиждень тому, за словами “Мадяра”, до нього у загальному чаті в його Телеграм-каналі, звернувся читач, який нібито мав цікаву інформацію і просив звернутися в особисті повідомлення. Військовий, який підтримує комунікацію зі своїми підписниками, звернувся. Між “Мадяром” та тією особою зав’язалася розмова, з якої військовий врешті-решт зробив висновок, що його намагаються використати для провокації.

Цитата

“Мені „навалили“, вибачте за сленг, настільки непристойну пропозицію, я був настільки вражений, що мене розцінили з цього ракурсу, що я на добу відключив усі коментування (в ТГ-каналі — ред.)... А пропозиція була тиждень тому, наступна: „Ви ж військовий, ви справедливий, ви рубите... Вам люди довіряють, от зверніть увагу на корупцію в ЗСУ....“, — і почали мене „наматувать“... Знаєте на що мене „намотали“ через чотири повідомлення? Яйця, курячі. Я тоді післав далеко” , - розповів “Мадяр”.

Він зауважив, що пояснив, тому хто до нього звернувся з такою пропозицією, що немає компетенції, і не знає, “скільки коштують яйця в магазині”, бо він їх 11 місяців не купляв, перебуваючи на фронті. Кульмінацією цієї розмови, за словами “Мадяра”, стала фраза співрозмовника — “ми ж вам пропонуємо, а ви навіть ціну не спитали”.

Цитата

“Тобто мені було запропоновано дискредитувати систему, в котрій я зараз знаходжуся, на прикладі яєць”, — пояснив військовий.

Бровді розповів, що був впевненій, що історія завершилась на тому, що він заблокував того абонента, відмовившись від пропозиції.

“Я б і не згадав цю ситуацію... Дивіться, ми два дні обговорює яйця по 17 гривень. І як мені це трактувати. Я ледь не став невільним учасником схеми, яку зараніш готували, як спецоперацію”, — додав військовий.

“Мадяр” зауважив, що в самій ситуації з контрактами та обрахунками — мають розібратися правоохоронці. Але сама ситуація, зважаючи на звернення до нього ще за кілька днів до появи публікації у ЗМІ, з високою ймовірністю говорить, що все це провокація. Він також додав, що зараз спроби “стріляти не перебираючи засоби” по політичному керівництву держави, не сприятиме об’єднанню суспільства, а завдасть лише додаткових потрясінь.

Нагадаємо

23 січня відбулося засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де було присутнє керівництво Міноборони.

Приводом для виклику керівництва Міноборони на засідання комітету ВР стали повідомлення ЗМІ про нібито закупівлі харчів для військових за цінами, які значно вище, ніж у закладах торгівлі.

За підсумками голова комітету Олександр Завітневич заявив, що меседж, який пішов у ЗМІ про закупівлю Міноборони, зокрема, яєць, не відповідає цифрам контракту, який розглянули у ВР.