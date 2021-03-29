Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин в Венесуэлу нефтью
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро допускает возможность оплаты поставок вакцин от коронавируса с помощью экспорта нефти в страны, производящие эти препараты. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в эфире телеканала Venezolana de Television, передает УНН.
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“У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, у нее есть клиенты, которые покупают нефть. Страна будет выделять часть своей продукции, чтобы гарантировать поставки вакцин, в которых нуждается. Нефть в обмен на вакцины”, — сказал глава государства.
Ситуация с COVID-19 в Венесуэле
По официальным данным, число подтвержденных случаев заражения коронавируса в Венесуэле превысило 156 тыс., умерли 1555 человек.
Контекст
В среду исполнительный вице-президент Дельс Родригес сообщила, что на счетах страны в зарубежных банках находится около 7 млрд долларов, часть которых руководство республики планирует направить на закупку вакцин. По ее словам, в ответ на запросы о снятии денег банки государств, признающих лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве президента, сообщили, что не могут провести операции, исходя из “инструкций правительства”.
Кризис в Венесуэле
Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд объявил себя исполняющим обязанности президента. Президентом Венесуэлы Гуайдо признали США, Канада, а также ряд стран Европы и Латинской Америки. В свою очередь Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота. Его поддержали Россия, Турция, Куба, Боливия и Китай.
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