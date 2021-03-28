Лідер опозиції Венесуели Гуайдо заразився коронавірусом

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“Я хочу відповідально проінформувати країну про те, що після чотирьох днів перебування на карантині, викликаному деякими нездужанням... я отримав позитивний результат тесту на COVID-19”, — написав Гуайдо.

Він зазначив, що переносить захворювання в легкій формі і знаходиться на самоізоляції.

Деталі

За даними Міністерства охорони здоров’я Венесуели, в країні з початку пандемії COVID-19 захворіли 154,9 тис. осіб. З них 143,4 тис. одужали, 1,5 тис. померли. За останню добу в країні зафіксували 740 випадків зараження коронавірусом.

Довідково

Хуан Гуайдо — лідер опозиції Венесуели. На початку 2019 року на тлі масових протестів він оголосив себе тимчасовим президентом країни в знак незгоди з інавгурацією Ніколаса Мадуро, пообіцявши провести в країні дострокові вибори. Президентом Венесуели Гуайдо визнали США, Канада, а також ряд країн Європи та Латинської Америки. У свою чергу Мадуро назвав подію спробою державного перевороту. Його підтримали Росія, Туреччина, Куба, Болівія і Китай.

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