Лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо заразился коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Twitter, передает УНН.
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“Я хочу ответственно проинформировать страну о том, что после четырех дней пребывания на карантине, из-за некоторого недомогания... я получил положительный результат теста на COVID-19”, — написал Гуайдо.
Он отметил, что переносит заболевание в легкой форме и находится на самоизоляции.
Детали
По данным Министерства здравоохранения Венесуэлы, в стране с начала пандемии COVID-19 заболели 154,9 тыс. человек. Из них 143,4 тыс. выздоровели, 1,5 тыс. умерли. За последние сутки в стране зафиксировали 740 случаев заражения коронавирусом.
Справка
Хуан Гуайдо — лидер оппозиции Венесуэлы. В начале 2019 года на фоне массовых протестов он объявил себя временным президентом страны в знак несогласия с инаугурацией Николаса Мадуро, пообещав провести в стране досрочные выборы. Президентом Венесуэлы Гуайдо признали США, Канада, а также ряд стран Европы и Латинской Америки. В свою очередь Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота. Его поддержали Россия, Турция, Куба, Боливия и Китай.
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