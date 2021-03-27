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ЗМІ: Facebook "заморозив" сторінку президента Венесуели Мадуро через фейки про COVID-19

ЗМІ: Facebook "заморозив" сторінку президента Венесуели Мадуро через фейки про COVID-19

Київ • УНН

 • 11682 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Соціальна мережа Facebook заморозила сторінку президента Венесуели Ніколаса Мадуро за порушення політики проти поширення дезінформації про COVID-19 шляхом просування засобу, який, як він стверджує, без доказів може вилікувати хворобу. Про це з посиланням на слова представника компанії повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У січні Мадуро назвав "карвативір" - пероральний розчин, отриманий з чебрецю - "чудодійними" ліками, які нейтралізують коронавірус без побічних ефектів. За словами лікарів, це твердження не підтверджується наукою.

Facebook видалив відео, в якому Мадуро рекламує ліки, тому що воно порушує політику проти помилкових тверджень, "що щось може гарантувати запобігання зараженню COVID-19 або може гарантувати одужання від COVID-19".

"Ми слідуємо вказівкам ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я), в яких йдеться про те, що в даний час немає ліків для лікування вірусу. Через неодноразові порушення наших правил ми також блокуємо сторінку на 30 днів, протягом яких вона буде доступна тільки для читання", - сказав Reuters представник компанії.

Мадуро на відео говорить, що "карвативір", який він називає "чудодійними краплями" венесуельського лікаря XIX століття Хосе Грегоріо Ернандеса, можна використовувати у профілактичних і терапевтичних цілях проти коронавірусу.

Представник Facebook повідомив, що адміністратори сторінки були повідомлені про порушення політики.

Повідомляється при цьому, що аккаунт Мадуро в соціальній мережі Instagram, що належить Facebook, не постраждає.

Як зазначає видання, Мадуро в лютому заявив, що Facebook "піддає цензурі" відео, в яких він показує "карвативір". Президент Венесуели часто використовує соціальні мережі, включаючи Facebook і Twitter, і іноді транслює промови через Facebook Live.

Що було раніше

На початку березня президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив, що разом з дружиною щепився від COVID-19 російським препаратом "Супутник V".

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