ЗМІ: Facebook "заморозив" сторінку президента Венесуели Мадуро через фейки про COVID-19

КИЇВ. 27 березня. УНН. Соціальна мережа Facebook заморозила сторінку президента Венесуели Ніколаса Мадуро за порушення політики проти поширення дезінформації про COVID-19 шляхом просування засобу, який, як він стверджує, без доказів може вилікувати хворобу. Про це з посиланням на слова представника компанії повідомляє Reuters, передає УНН.