ЗМІ: Facebook "заморозив" сторінку президента Венесуели Мадуро через фейки про COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Соціальна мережа Facebook заморозила сторінку президента Венесуели Ніколаса Мадуро за порушення політики проти поширення дезінформації про COVID-19 шляхом просування засобу, який, як він стверджує, без доказів може вилікувати хворобу. Про це з посиланням на слова представника компанії повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
У січні Мадуро назвав "карвативір" - пероральний розчин, отриманий з чебрецю - "чудодійними" ліками, які нейтралізують коронавірус без побічних ефектів. За словами лікарів, це твердження не підтверджується наукою.
Facebook видалив відео, в якому Мадуро рекламує ліки, тому що воно порушує політику проти помилкових тверджень, "що щось може гарантувати запобігання зараженню COVID-19 або може гарантувати одужання від COVID-19".
"Ми слідуємо вказівкам ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я), в яких йдеться про те, що в даний час немає ліків для лікування вірусу. Через неодноразові порушення наших правил ми також блокуємо сторінку на 30 днів, протягом яких вона буде доступна тільки для читання", - сказав Reuters представник компанії.
Мадуро на відео говорить, що "карвативір", який він називає "чудодійними краплями" венесуельського лікаря XIX століття Хосе Грегоріо Ернандеса, можна використовувати у профілактичних і терапевтичних цілях проти коронавірусу.
Представник Facebook повідомив, що адміністратори сторінки були повідомлені про порушення політики.
Повідомляється при цьому, що аккаунт Мадуро в соціальній мережі Instagram, що належить Facebook, не постраждає.
Як зазначає видання, Мадуро в лютому заявив, що Facebook "піддає цензурі" відео, в яких він показує "карвативір". Президент Венесуели часто використовує соціальні мережі, включаючи Facebook і Twitter, і іноді транслює промови через Facebook Live.
Що було раніше
На початку березня президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив, що разом з дружиною щепився від COVID-19 російським препаратом "Супутник V".