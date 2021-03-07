Президент Венесуэлы Мадуро вакцинировался "Спутником V"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что вместе с женой привился от COVID-19 российским препаратом "Спутник V". Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет УНН.
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"Делюсь с вами моментом, когда мы с женой Селией Флорес получили первый укол вакцины "Спутник V", - написал он.
Детали
Мадуро там же опубликовал видеоролик, на котором видно, как ему делают прививку.
Comparto el momento en el que, junto a @ConCiliaFlores , nos aplicamos la primera dosis de la Sputnik V. Con esta vacuna hemos inmunizado a gran parte de nuestro personal médico , y nos preparamos, sumando otras vacunas para proteger a todo nuestro pueblo . https://t.co/TczAeBBKp3- Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 6, 2021
По данным Worldometers, по состоянию на 7 марта в Венесуэле обнаружено 141 885 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. В общем выздоровели 133 934 человека, в то время, как умерло 1 378 человек.
Справка
"Спутник V" - первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса. Вакцинация этим препаратом стартовала в стране в декабре 2020 года. Применение "Спутника V" одобрили в общей сложности 42 страны, в том числе две европейские страны - Венгрия и Словакия, до официальной регистрации в ЕС. Также за российской вакциной обратились власти Чехии.
Также ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) не исключает централизованных закупок Евросоюзом российской вакцины от коронавируса "Спутник V", если страны ЕС выразят к ней интерес.