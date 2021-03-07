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Президент Венесуели Мадуро вакцинувався "Супутником V"

Президент Венесуели Мадуро вакцинувався "Супутником V"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив, що разом з дружиною прищепився від COVID-19 російським препаратом "Супутник V". Про це він повідомив в своєму Twitter, пише УНН.

Цитата

"Ділюся з вами моментом, коли ми з дружиною Сілією Флорес отримали перший укол вакцини" Супутник V ", - написав він.

Деталі

Мадуро там же опублікував відеоролик, на якому видно, як йому роблять щеплення.

Comparto el momento en el que, junto a @ConCiliaFlores, nos aplicamos la primera dosis de la Sputnik V. Con esta vacuna hemos inmunizado a gran parte de nuestro personal médico, y nos preparamos, sumando otras vacunas para proteger a todo nuestro pueblo. https://t.co/TczAeBBKp3

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 6, 2021

За даними Worldometers, станом на 7 березня у Венесуелі виявлено 141 885 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Загалом одужало 133 934 людини, в той час, як померло 1 378 осіб.

Довідка

“Супутник V” — перша зареєстрована в Росії вакцина від коронавірусу. Вакцинація цим препаратом стартувала в країні в грудні 2020 року. Застосування “Супутника V” схвалили в цілому 42 країни, в тому числі дві європейські держави — Угорщина і Словаччина, до офіційної реєстрації в ЄС. Також за російською вакциною звернулася влада Чехії.

Також раніше стало відомо, що Єврокомісія (ЄК) не виключає централізованих закупівель Євросоюзом російської вакцини від коронавірусу “Супутник V”, якщо країни ЄС висловлять до неї інтерес.

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