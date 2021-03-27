СМИ: Facebook “заморозил” страницу президента Венесуэлы Мадуро из-за фейков о COVID-19

Детали

В январе Мадуро назвал “карвативир” — пероральный раствор, полученный из тимьяна — “чудодейственным” лекарством, которое нейтрализует коронавирус без побочных эффектов. По словам врачей, это утверждение не подтверждается наукой.

Facebook удалил видео, в котором Мадуро рекламирует лекарство, потому что оно нарушает политику против ложных утверждений, “что что-то может гарантировать предотвращение заражения COVID-19 или может гарантировать выздоровление от COVID-19”.

“Мы следуем указаниям ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), в которых говорится, что в настоящее время нет лекарств для лечения вируса. Из-за неоднократных нарушений наших правил мы также блокируем страницу на 30 дней, в течение которых она будет доступна только для чтения”, — сказал Reuters представитель компании.

Мадуро в видео говорит, что “карвативир”, который он называет “чудодейственными каплями” венесуэльского врача XIX века Хосе Грегорио Эрнандеса, можно использовать в профилактических и терапевтических целях против коронавируса.

Представитель Facebook сообщил, что администраторы страницы были уведомлены о нарушении политики.

Сообщается при этом, что аккаунт Мадуро в социальной сети Instagram, принадлежащей Facebook, не пострадает.

Как отмечает издание, Мадуро в феврале заявил, что Facebook “подвергает цензуре” видео, в которых он показывает “карвативир”. Президент Венесуэлы часто использует социальные сети, включая Facebook и Twitter, и иногда транслирует речи через Facebook Live.

Что было ранее

В начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что вместе с женой привился от COVID-19 российским препаратом “Спутник V”.