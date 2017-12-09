Мадуро создал в Венесуэле управления по вопросам криптовалюты
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании в стране управления по криптовалюте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Universal.
"Я подписал указ о создании управления по криптовалюте Венесуэлы", - сказал Мадуро.
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Председателем управления назначен адвокат Карлос Варгас.
Напомним, Венесуэла создаст свою криптовалюту , чтобы "продвинуться вперед в вопросах денежного суверенитета, осуществлять финансовые операции и преодолеть финансовую блокаду". По словам Николаса Мадуро, венесуэльская "электронная наличность" Petro позволит стране противостоять санкциям Запада.