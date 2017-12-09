Мадуро створив в Венесуелі управління з питань криптовалюти
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про створення в країні управління по криптовалюта. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Universal.
"Я підписав указ про створення управління по криптовалюта Венесуели", - сказав Мадуро.
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Головою управління призначений адвокат Карлос Варгас.
Нагадаємо, Венесуела створить свою криптовалюту, аби “просунутися вперед у питаннях грошового суверенітету, здійснювати фінансові операції і подолати фінансову блокаду”. За словами Ніколаса Мадуро, венесуельська “електронна готівка” Petro дозволить країні протистояти санкціям Заходу.