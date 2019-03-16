Мадуро: систему энергоснабжения Венесуэлы атаковали из двух городов США

“Народ (Венесуэлы) лишили всех услуг в ходе атаки, которой прямо руководило правительство США из городов Хьюстон (штат Техас) и Чикаго (штат Иллинойс)”, — сказал Мадуро во время выступления, трансляция которого велась в приложении Periscope и на официальной странице политика в Twitter.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионам страны прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов. Мадуро возложил ответственность за аварию на “американский империализм”, Госдепартамент отверг эти обвинения.

Как сообщал УНН, США сняли государственный флаг со своего посольства в Каракасе.