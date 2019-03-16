Мадуро: систему енергопостачання Венесуели атакували з двох міст США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Дії, спрямовані на виведення з ладу венесуельської системи електропостачання, велися з території США. З такою заявою виступив в п’ятницю президент Боліваріанської Республіки Ніколас Мадуро, інформує УНН.
“Народ (Венесуели) позбавили всіх послуг в ході атаки, якою прямо керував уряд США з міст Х’юстон (штат Техас) і Чикаго (штат Іллінойс)”, — сказав Мадуро під час виступу, трансляція якого велася в додатку Periscope та на офіційній сторінці політика у Twitter.
Увечері 7 березня Каракас і більшість штатів Венесуели залишилися без світла. Згідно з даними влади, причиною стала диверсія на найбільшій в країні ГЕС імені Сімона Болівара в штаті Болівар. По багатьом знеструмленим регіонам країни прокотилася хвиля пограбувань, тільки в штаті Сулія збиток від дій зловмисників перевищив 50 млн доларів. Мадуро поклав відповідальність за аварію на “американський імперіалізм”, Держдепартамент відкинув ці звинувачення.
Як повідомляв УНН, США зняли державний прапор зі свого посольства в Каракасі.