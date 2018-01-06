Мадуро распорядился выпустить в Венесуэле 100 млн единиц национальной криптовалюта

“Я распорядился выпустить 100 млн El Petro, законно обеспеченных венесуэльскими нефтяными богатствами”, — цитирует Мадуро на своем сайте телеканал teleSUR. “Каждый El Petro будет стоить столько же, сколько баррель венесуэльской нефти”, — добавил он. По словам венесуэльского лидера, 14 января состоится встреча тех, кто займется майнингом новой криптовалюты.

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По мнению лидера Венесуэлы, использование новой технологии поможет стране преодолеть социально-экономический кризис, который Венесуэла переживает в последние годы, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты.

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Международный валютный фонд ранее прогнозировал, что по итогам 2017 рост потребительских цен в Венесуэле составит 652,7%, а в 2018-м — уже 2349,3%. В 2016 году инфляция достигла 254,4%, а ВВП сократился на 16,5%.

Как ранее сообщало УНН, 3 декабря 2017 года в эфире телеканала “Венесолана де телевисьон” Николас Мадуро заявил, что Венесуэла создаст свою криптовалюту, чтобы “продвинуться вперед в вопросах денежного суверенитета, осуществлять финансовые операции и преодолеть финансовую блокаду”.