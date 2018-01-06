Мадуро розпорядився випустити у Венесуелі 100 млн одиниць національної криптовалюти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився почати випуск 100 млн одиниць національної криптовалюти El Petro. Про це глава держави повідомив у п'ятницю на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Я розпорядився випустити 100 млн El Petro, законно забезпечених венесуельськими нафтовими багатствами”, — цитує Мадуро на своєму сайті телеканал teleSUR. “Кожен El Petro буде коштувати стільки ж, скільки барель венесуельської нафти”, — додав він. За словами венесуельського лідера, 14 січня відбудеться зустріч тих, хто займеться майнінгом нової криптовалюти.
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На думку лідера Венесуели, використання нової технології допоможе країні подолати гостру соціально-економічну кризу, яку Венесуела переживає в останні роки, що супроводжується стрімким зростанням цін і девальвацією національної валюти.
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Міжнародний валютний фонд раніше прогнозував, що за підсумками 2017 року зростання споживчих цін у Венесуелі складе 652,7%, а в 2018-му — вже 2349,3%. У 2016 році інфляція досягла 254,4%, а ВВП скоротився на 16,5%.
Як раніше повідомляло УНН, 3 грудня 2017 року в ефірі телеканалу “Венесолана де телевісьон” Ніколас Мадуро заявив, що Венесуела створить свою криптовалюту, аби “просунутися вперед у питаннях грошового суверенітету, здійснювати фінансові операції і подолати фінансову блокаду”.