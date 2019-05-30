Мадридский "Реал" признан самым дорогим футбольным клубом Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. ФК "Реал" возглавил список самых дорогих футбольных клубов мира. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании KPMG, передает УНН со ссылкой на BBC.
Суммарную стоимость активов "Реала" оценили в 3,22 млрд евро.
Следом идут "Манчестер Юнайтед" (3,207 млрд евро) и "Бавария" (2,696 млрд евро).
В отчете подчеркивается, что "Реал" занял первое место благодаря высоким доходам с 2016 по 2019 год, когда команда три раза подряд победила в Лиге чемпионов.
Напомним, по данным ГФС, в 2018 году футболисты и работники ФК “Динамо” (Киев) задекларировали доход в размере около 170 миллионов гривен.
При этом, по данным СМИ, доход ФК “Шахтер” за сезон 2017/18 составил 1,7 млрд гривен, что ровно в 10 раз больше, чем годовой доход киевского клуба.
Как сообщал УНН, по данным журналиста Сергея Болотникова, столичный клуб “Динамо” годами уклоняется от уплаты налогов в полном объеме.
Происходит это благодаря оффшорному финансированию ФК и декларированию минимальных заработных плат футболистов, констатируют СМИ.