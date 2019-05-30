Мадридський "Реал" визнаний найдорожчим футбольним клубом Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. ФК "Реал" очолив список найдорожчих футбольних клубів світу. Про це свідчать дані консалтингової компанії KPMG, передає УНН з посиланням на BBC.
Сумарну вартість активів "Реала" оцінили в 3,22 млрд євро.
Слідом ідуть "Манчестер Юнайтед" (3,207 млрд євро) і "Баварія" (2,696 млрд євро).
У звіті наголошується, що "Реал" зайняв перше місце завдяки високим доходам з 2016 по 2019 рік, коли команда тричі поспіль перемогла в Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, за даними ДФС, у 2018 році футболісти і працівники ФК "Динамо" (Київ) задекларували дохід в розмірі близько 170 мільйонів гривень.
При цьому, за даними ЗМІ, дохід ФК "Шахтар" за сезон 2017/18 становив 1,7 млрд гривень, що рівно в 10 разів більше, ніж річний дохід київського клубу.
Як повідомляв УНН, за даними журналіста Сергія Болотникова, столичний клуб "Динамо" роками ухиляється від сплати податків в повному обсязі.
Відбувається це завдяки офшорному фінансуванню ФК і декларуванню мінімальних заробітних плат футболістів, констатують ЗМІ.