Мадридський "Реал" визнаний найдорожчим футбольним клубом Європи

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Київ • УНН

 • 8271 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. ФК "Реал" очолив список найдорожчих футбольних клубів світу. Про це свідчать дані консалтингової компанії KPMG, передає УНН з посиланням на BBC.

Сумарну вартість активів "Реала" оцінили в 3,22 млрд євро.

Слідом ідуть "Манчестер Юнайтед" (3,207 млрд євро) і "Баварія" (2,696 млрд євро).

У звіті наголошується, що "Реал" зайняв перше місце завдяки високим доходам з 2016 по 2019 рік, коли команда тричі поспіль перемогла в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, за даними ДФС, у 2018 році футболісти і працівники ФК "Динамо" (Київ) задекларували дохід в розмірі близько 170 мільйонів гривень.

При цьому, за даними ЗМІ, дохід ФК "Шахтар" за сезон 2017/18 становив 1,7 млрд гривень, що рівно в 10 разів більше, ніж річний дохід київського клубу.

Як повідомляв УНН, за даними журналіста Сергія Болотникова, столичний клуб "Динамо" роками ухиляється від сплати податків в повному обсязі.

Відбувається це завдяки офшорному фінансуванню ФК і декларуванню мінімальних заробітних плат футболістів, констатують ЗМІ.

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