Мадридский "Атлетико" победил в итоговой игре Международного кубка чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Подбежал к завершению итоговый матч Международного кубка чемпионов, в котором мадридский "Атлетико" противостоял туринскому "Ювентусу", информирует УНН.
Встреча прошла на стадионе "Френдс-Арена" в Стокгольме (Швеция). Победителем из нее вышли "матрасники" - 2:1.
За испанцев отметились Лемар и Жуан Феликс, а за итальянцев - Хедира. Все голы прошли до перерыва.
Добавим, что "Атлетико" набрал 8 очков и занял 2-е место в таблице МКЧ после "Бенфики". "Ювентус" с 2-мя баллами занял только 9-й уровень.
Напомним, по итогам матча "Манчестер Юнайтед" - "Милан" определился победитель товарищеского турнира - Международного кубка чемпионов-2019.