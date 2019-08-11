Мадридський "Атлетіко" переміг у підсумковій грі Міжнародного кубка чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Підбіг до завершення підсумковий матч Міжнародного кубка чемпіонів, у якому мадридський "Атлетіко" протистояв туринському "Ювентусу", інформує УНН.
Зустріч пройшла на стадіоні "Френдс-Арена" в Стокгольмі (Швеція). Переможцем з неї вийшли "матрацники" - 2:1.
За іспанців відзначилися Лемар і Жуан Фелікс, а за італійців – Хедіра. Усі голи пройшли до перерви.
Додамо, що "Атлетіко" набрав 8 очок і посів 2-ге місце в таблиці МКЧ після "Бенфіки". "Ювентус" з 2-ма балами посів тільки 9-й щабель.
Нагадаємо, за підсумками матчу "Манчестер Юнайтед" – "Мілан" визначився переможець товариського турніру — Міжнародного кубку чемпіонів-2019.