Португальський клуб став тріумфатором Міжнародного кубку чемпіонів

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. За підсумками матчу "Манчестер Юнайтед" – "Мілан" визначився переможець товариського турніру - Міжнародного кубку чемпіонів-2019, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Орлів".

Англійський гранд не зумів святкувати перемогу в основний час (2:2), і тільки досяг свого в серії пенальті – 6:5.

Таким чином, "Червоні дияволи" в трьох набраних матчах набрали вісім очок (за перемогу по пенальті нараховується два бали замість трьох). Це поточне друге місце в турнірній таблиці після "Бенфіки". "Мілан" завершив турнір на передостанньому, 11-му місці.

Примітно, що змагання завершаться матчами "Тотенхем" - "Інтер" (4 серпня) та "Атлетіко" - "Ювентус" (10 серпня), які не вплинуть на розташування "Бенфіки" на чолі таблиці.

Відзначимо, що "Бенфіка" зуміла здолати "Гвадалахару", "Мілан" і "Фіорентину".

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