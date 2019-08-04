Португальский клуб стал триумфатором Международного кубка чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. По итогам матча "Манчестер Юнайтед" - "Милан" определился победитель товарищеского турнира - Международного кубка чемпионов-2019, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Орлов".
Английский гранд не сумевший праздновать победу в основное время (2:2), и только достиг своего в серии пенальти - 6:5.
Таким образом, "Красные дьяволы" в трех набранных матчах набрали восемь очков (за победу по пенальти начисляется два балла вместо трех). Это текущее второе место в турнирной таблице после "Бенфики". "Милан" завершил турнир на предпоследнем, 11-м месте.
Примечательно, что соревнования завершатся матчами "Тоттенхэм" - "Интер" (4 августа) и "Атлетико" - "Ювентус" (10 августа), которые не повлияют на расположение "Бенфики" во главе таблицы.
Отметим, что "Бенфика" сумела одолеть "Гвадалахару", "Милан" и "Фиорентину".