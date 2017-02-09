Мадонна подтвердила, что удочерила сестер-близняшек

"Я могу официально подтвердить, что я закончила процесс по усыновлению сестер-близняшек из Малави ... и вне себя от радости, что теперь они часть нашей семьи. Я бесконечно благодарна всем в Малави, кто помог мне сделать это возможным. Я прошу СМИ, пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в течение этого переходного времени ", - написала Мадонна.

Как сообщал УНН, американская певица Мадонна была признана "Женщиной года" по версии журнала Billboard .