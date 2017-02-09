Мадонна підтвердила, що вдочерила сестер-близнючок

"Я можу офіційно підтвердити, що я закінчила процес з всиновлення сестер-близнючок з Малаві... і нестямі від радості, що тепер вони частина нашої сім'ї. Я безмежно вдячна всім у Малаві, хто допоміг мені зробити це можливим. Я прошу ЗМІ, будь ласка, поважайте наше приватне життя протягом цього перехідного часу", - написала Мадонна.

Як повідомляв УНН, американська співачка Мадонна була визнана “Жінкою року” за версією журналу Billboard.