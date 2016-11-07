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М.Саакашвили знал, что готовится его отставка

М.Саакашвили знал, что готовится его отставка

Киев • УНН

 • 21786 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Председатель Одесской государственной администрации Михеил Саакашвили знал, что готовится его отставка поэтому решил объявить о ней сам. Об этом УНН сказал собеседник близкий к Администрации Президента.

"Саакашвили знал, что в ближайшие дни готовится его отставка. Поэтому, вероятно, решил сделать шаг на опережение, чтобы привлечь большее внимание к отставке и повернуть все в нужном ему ключе", - сказал собеседник, отметив, что М.Саакашвили вряд ли планирует исчезать из украинской политики.

Как сообщал УНН, сегодня, 7 ноября, Михеил Саакашвили заявил, что уходит в отставку с поста главы Одесской ОГА.

Среди тех, кто может занять должность губернатора Одесской области называются имена нардепа Игоря Кононенко и первого заместителя главы Администрации Президента, представитель Президента в Кабмине Виталия Ковальчука.

Добавим также, что нардеп Антон Геращенко считает, что в связи с отставкой Саакашвили большинство из команды экс-президента Грузии, скорее всего подаст в отставку.

Кроме того, появилась информация о дальнейших политических плана М.Саакашвили, в частности нардеп С.Лещенко рассказал, что он планирует заниматься объединением "Демократического Альянса" и партии "Волна".

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